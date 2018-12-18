Украинский генерал сделал сенсационное заявление по Донбассу

18.12.2018

Стратегия Украины по кризису в Донбассе оказалась ошибочной и привела лишь к большему отдалению ЛДНР от некогда единой страны.

Об этом во время конференции «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018» заявил экс-председатель «Донецкой облгосадминистрации», генерал украинской армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кихтенко признал, что приостановка выплаты пенсий в Донецке и Луганске была сделана из-за дефицита средств в бюджете Украины, а в итоге это лишь оттолкнуло местное население от Киева. Ошибочной оказалась и экономическая блокада республик.

«Мы решали бюджетные проблемы Украины за счёт пенсионеров, потому что на тот час не было средств обеспечения всех пенсионеров, и мы решили таким образом решать эту проблему, и она очень чувствительно ударила по авторитету украинской власти.

Пропускной режим – мы практически тогда уже начали блокаду, мы подняли волну протеста как с той, так и с этой стороны. И сегодня эта проблема не решается, люди стоят в многочасовых очередях, нарушения прав человека, до сих пор не создано надлежащих условий.

Я общался с представителями СБУ на эту тему, результаты этой блокады незначительны. Есть другие методы оперативной работы, которые позволяют разрабатывать и задерживать «боевиков».

Мы отключили электроэнергию. Кто её начал подавать? Россия. То есть, мы сами дали предпосылки России, чтобы настроить против себя людей. Отключили газ – та же самая ситуация. Мы вывели последние банки, тем самым мы фактически завели южноосетинские банки на территорию, которую мы не контролируем», – признал Кихтенко

«Мы практически отрезали эту территорию и считали, что там станет так плохо, что они начнут проситься назад, но для этого ничего не делали. Это огромная ошибка, это нужно понимать», – добавил украинский чиновник.

Кихтенко добавил, что все, кроме лидеров ультранационалистов, играющих на свой электорат, понимают невозможность вернуть неподконтрольные территории военным путём.

«Это невозможно, потому что есть Россия, которая и сегодня вмешивается, а тогда у неё вообще будут развязаны руки. Только дипломатический путь. Нравится – не нравится, но есть Минские договорённости, и нужно подумать, как их выполнять. Но не создавать ещё две непонятные республики, а предложить провести выборы по законам Украины на всей территории», – заявил экс-пердседатель.

«Донецкого и Луганского облсовета не существует, но давайте проведём! Может быть, не будут такие результаты, как нам бы хотелось после таких ошибок, но это первый шаг», – предложил Александр Кихтенко.