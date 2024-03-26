Украинский генерал: «Севастополь и Новороссийск – следующие цели ВСУ»

Анатолий Лапин.  
26.03.2024 13:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Места базирования Черноморского флота России являются основной целью для ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Места базирования Черноморского флота России являются основной целью для ВСУ. Об этом в эфире...

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Генерал при этом раскритиковал слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса о том, что Черноморский флот потерял свою функциональность.

«У британцев много оптимизма. Я вам скажу, что у нас еще много работы, что касается уничтожения этих кораблей и не только кораблей, а вообще инфраструктуры, которая обеспечивает деятельность Черноморского флота. И мощные базы, в первую очередь Севастополь, Новороссийск, – вот объекты следующих наших ударов.

Это делать надо методично, постоянно, ежедневно. Чем быстрее мы это сделаем, тем проще нам будет в определенных моментах на южном направлении», – заявил Кривонос.

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