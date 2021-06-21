Украинский генерал сокрушается: Байден не рискнул требовать от Путина Крым

21.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Переговоры Владимира Путина с Джо Байденом прошли совсем не так, как рассчитывали украинские патриоты, пребывающие теперь в тревоге.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня беспокоит то, что вопрос Украины не стал доминирующим! К примеру, рядом с иранской проблемой, а ещё больше, потому что мы стоит на черте противостояния России и НАТО. Вопрос Украины, к сожалению, был на третьем-четвёртом уровне, потому что первоочередным вопросом была безопасность и реальные соглашения, которые уже заключили и будут заключаться. Стороны определили приоритеты и создали рабочие группы, по каждой теме, которая была определена, как важная, даже второго уровня – созданы рабочие группы. А по Украине, как мы видим, рабочей группы создано не было. Для Байдена первоочередными вопросами, были вопросы США по глобальной безопасности, недопущение серьёзных противостояний, которые нужно было снять или отработать механизмы», – сказал Маломуж.

Также генерал отметил, что Джо Байден не осмелился поднимать вопрос возвращения Крыма Украине в переговорах с Владимиром Путиным.

«Например, заострить вопросы по конкретным проблемам. Но вопросов, особенно по Крыму, не было в кейсе переговорного процесса. Но у него было, добились и рекомендовали Блинкину, что вопросы Донбасса и территориальной целостности Украины, включая Крым, были акцентированы. Иными словами, общий месседж по Крыму был, и Байден его озвучил, но конкретики относительно возвращения Крыма не звучало. Потому что и администрация Байдена, и сам Байден понимает, что это станет причиной противостояния и конфликтов по другим вопросам, они не рискнули очень глубоко акцентировать на этом внимание и требовать от Путина возвращения Крыма непосредственно – это был бы камень преткновения для глобальных договорённостей и интересов США», – отметил Маломуж.