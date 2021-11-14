Украинский генерал: Сурков вернулся под крыло Путина заниматься Новороссией

Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области по-прежнему являются кандидатами на выход из состава Украины и присоединение к Новороссии.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Дело в том, что проект Новороссия никто в Москве не откбрасывал, это однозначно. И я смотрю на наше ГРУ, министерство обороны, что, кроме как выкрасть Чауса с провалом, – никакой информации. Поэтому всё наше политическое руководство говорит, что «всё хорошо, всё спокойно».

Под угрозой проекта Новороссия, который разрабатывал Сурков, и он уже якобы снова вернулся под крыло Путина, и пан Козак, который там есть, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская [области].

Сумская? Нет. Я беру там, где, по данным РФ, больше абсолютно пророссийских настроений», – сказал Москаль.