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14.11.2021 11:30
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Новороссия, Политика, Россия, Украина
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Украинский генерал: Сурков вернулся под крыло Путина заниматься Новороссией

Новости УкраиныХарьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области по-прежнему являются кандидатами на выход из состава...

Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области по-прежнему являются кандидатами на выход из состава Украины и присоединение к Новороссии.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал-лейтенант МВД Геннадий Москаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что проект Новороссия никто в Москве не откбрасывал, это однозначно. И я смотрю на наше ГРУ, министерство обороны, что, кроме как выкрасть Чауса с провалом, – никакой информации. Поэтому всё наше политическое руководство говорит, что «всё хорошо, всё спокойно».

Под угрозой проекта Новороссия, который разрабатывал Сурков, и он уже якобы снова вернулся под крыло Путина, и пан Козак, который там есть, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская [области].

Сумская? Нет. Я беру там, где, по данным РФ, больше абсолютно пророссийских настроений», – сказал Москаль.

Он раскритиковал официальный Киев за то, что тот одно время опровергал данные американских СМИ о скоплении российских войск на границе с Украиной.

«Оснований сегодня в этом неспокойном мире, в котором сейчас находится Украина, более чем достаточно. Поэтому я бы не говорил, как наше политическое руководство, что «всё хорошо, спокойно».

Как перед войной говорили, что «товарищ Сталин сказал, что это провокация». Помните? Вот и – «на провокации не поддаваться».

Мы должны быть в готовности. Но, думаю, что этого не будет до сертификации и до запуска «Северного потока-2», – предупредил украинский генерал.

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