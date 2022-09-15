Украинский генерал: «Тероборона – потенциальные трупы даже без боя»

15.09.2022  17:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

Командование, подчинённое президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставит в качестве командиров не тех, кто поведет армию в бой, а лояльных себе, что создает проблемы на фронте и приводит к большим потерям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование, подчинённое президенту Украины Владимиру Зеленскому, ставит в качестве командиров не тех, кто поведет...

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«Нужно перестать буксовать. Нужно перестать делать вид, что всё хорошо, и ставить к руководству этих самых подразделений территориальной обороны профессионалов.

Я вам просто приведу пример, когда бывшие сотрудники МВД возглавили бригады территориальной обороны, а бывшие командиры полков, бригад, почему-то числятся там на должностях 3-го, 4-го, 5-го, 7-го заместителя или помощников. Это же смешно. А потом, прежде чем ехать на фронт, командование бригады делает шаг назад, и едет тот, кто реально был на этой войне и командовал полком, или центром, или бригадой.

Ну и кого мы дурим? Мы оставляем опять-таки молчаливых и преданных, или тех людей, которые имеют стальные яйца и способы руководить людьми и вести их на войну и научить их. Или просто ходить на службу и делать вид, что всё нормально? Опять-таки, подмена и манипуляция», – сказал генерал.

«Но мы же понимаем, что за вот это безделие, а это тоже безделие, потом мы получим огромное количество нареканий и огромное количество двухсотых, которые погибают на войне, не успев даже побывать в первом бою. Вот это большая проблема.

За те времена, что прошли уже с начала большой войны, можно было не просто вылепить чудесных воинов, можно было сделать просто монстров войны. Но этим нужно было заниматься профессионально не для красоты», – пожаловался Кривонос.

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