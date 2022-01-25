Украинский генерал: Тероборона ведет нас к феодальной раздробленности

Новости Украины

Создание на Украине войск территориальной обороны с подчинением местным властям приведет к тому, что в стране будет расти преступность, а государства развалится на удельные княжества.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил экс-министр внутренних дел Украины, последний премьер-министр АР Крым Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы создаем еще одну военизированную полупонятную структуру в стране, которая выстрелит в какую сторону – одному богу известно. А если там еще люди с посттравматическим синдромом будут иметь возможность легализованно курить марихуану, и у них будет оружие, то это приведет к такому всплеску преступности в стране, что страшно себе представить… Если мы такие полупонятные подразделения вооружим чем-то, то это может вылиться боком в отношении нас», – сказал бывший министр.

«Это будет у каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война – они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал. Если мы к такому придем, то мы придем к феодальному строю, опять же, это элементы разваливания государства», – заявил Могилев.