Украинский генерал: Тероборона ведет нас к феодальной раздробленности

25.01.2022  09:23 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Создание на Украине войск территориальной обороны с подчинением местным властям приведет к тому, что в стране будет расти преступность, а государства развалится на удельные княжества.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил экс-министр внутренних дел Украины, последний премьер-министр АР Крым Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Создание на Украине войск территориальной обороны с подчинением местным властям приведет к тому, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мы создаем еще одну военизированную полупонятную структуру в стране, которая выстрелит в какую сторону – одному богу известно. А если там еще люди с посттравматическим синдромом будут иметь возможность легализованно курить марихуану, и у них будет оружие, то это приведет к такому всплеску преступности в стране, что страшно себе представить… Если мы такие полупонятные подразделения вооружим чем-то, то это может вылиться боком в отношении нас», – сказал бывший министр.

«Это будет у каждого удельного князя своя маленькая армия, которая будет его охранять. Мы перейдем к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань, война – они все в замок собирались, а он их со стен замка защищал. Если мы к такому придем, то мы придем к феодальному строю, опять же, это элементы разваливания государства», – заявил Могилев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть