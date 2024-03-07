Украинский генерал требует бить по металлургическим заводам России

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 15:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Чтобы российская военная техника и вооружение не попадали на фронт, ВСУ должны наносить удары по предприятиям российской металлургической промышленности.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы российская военная техника и вооружение не попадали на фронт, ВСУ должны наносить удары...

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Кроме того, по мнению Романенко, под удар будут попадать топливные склады и заводы.

«Это важно, потому что не будет у них топливо – что бы они где ни производили, как минимум, будет сложно доставлять. Хотя и электроэнергия есть, железную дорогу они любят с точки зрения логистики, но теперь очередь, наращиваем усилия по нанесению ударов по топливным структурам российским.

Конечно, это надо делать, не дожидаться, пока из руды и всего остального будут произведены металлические изделия – надо бить по тем предприятиям, которые должны производить металлы, в первую очередь. То есть в корень и в изначалие для того, чтобы быть эффективными», – заявил Романенко.

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