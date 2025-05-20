Украинский генерал требует начать подрывную работу с национальными республиками РФ

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 12:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Сепаратизм, Украина


Украина должна усилить информационно-психологические операции на территории российских национальных республик, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри РФ и спровоцировать сепаратизм.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна усилить информационно-психологические операции на территории российских национальных республик, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри...

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«Вы понимаете, что здесь вопрос идеологии? А каким образом мы влияем на идеологию? Мы рассматриваем непосредственно с точки зрения нашего противодействия российской пропаганде, что Россия – это единое государство. Так вот надо четко понять, что чтобы разрушить российское государство, надо играть на той многонациональной структуре, которую имеет Российская Федерация. И проблем у этой страны, более, чем достаточно, я уже не говорю с точки зрения религиозных проблем, на этом также надо играть.

Надо расширять взгляды, на ведение гибридной войны против РФ… Существует огромное количество других проблем на уровне непосредственно Северного Кавказа. Это и народы Урала, это народы особенно Средней Волги, это то, на чем можно четко играть и расшатывать ситуацию в пользу прозрения этих народов», – заявил Кривонос.

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