Украинский генерал требует наносить удары по российской нефтедобыче

Анатолий Лапин.  
05.07.2024 11:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Россия имеет преимущество над Украиной как в человеческих, так и в экономических ресурсах, поэтому воевать с ней в лобовую бесполезно. Более действенным для Украины были бы атаки гражданских объектов, наполняющих бюджет России.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет преимущество над Украиной как в человеческих, так и в экономических ресурсах, поэтому...

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«За счет преимущества русских и в человеческих ресурсах, и в экономических… наша задача – не лоб в лоб воевать, как мы это делаем, а системно уничтожать критическую инфраструктуру Российской Федерации. Неужели непонятно, что для России самое важное – это продажа нефти и газа? И то, что за счет санкций Европа напрямую это не получает, она получает это через Китай и Индию. Те же нефть и газ поступают через эти страны.

Мы, зная об этом, почему молчим, почему до сих пор окончательно не разрушили всю способность не только перерабатывать российскую нефть, а даже ее добывать», – заявил Кривонос.

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