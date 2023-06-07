Украинский генерал требует расширить географию атак на российское приграничье

Анатолий Лапин.  
07.06.2023 16:40
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина должна активизировать боевые действия, расширив их на приграничные области РФ вдоль восточной границы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна активизировать боевые действия, расширив их на приграничные области РФ вдоль восточной границы....

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По мнению Кривоноса, под ударами могут оказаться Курская, Воронежская, Брянская области.

«Я буду счастлив и доволен, когда эта линия фронта начнет возрастать и кроме Белгородской области еще будет подниматься вопрос про Брянскую область, про Курскую область, про Воронежскую область. Потому как раз это показывает, что время в данной ситуации работает в нашу пользу и те трещины, которые пошли по стене…

Всегда все воспринимали, что Россия будет нерушима, эти трещины пошли. И наша задача, чтобы эти трещины стали шире, чтобы мы разрушили Россию в том понимании, как она есть сейчас, как империя зла и беды… Уважаемые парни, нужно наращивать усилия – не одна область граничит по границам Российской Федерации с Украиной. Все-таки я бы больше внимания обратил, например, на Брянскую область», – заявил Кривонос.

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