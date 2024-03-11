Украинский генерал требует уничтожить нефтегазовый комплекс России
Украине важно разрушать критическую инфраструктуру России, в частности объекты нефтегазовой промышленности, которая дает основные доходы РФ.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Кривоноса, этой задачей должны заняться украинские диверсанты из ГУР.
«С учетом, что они платят России неплохие деньги за службу в Вооруженных силах Российской Федерации, количество желающих у них не уменьшается.
Для того, чтобы мы улучшили ситуацию, мы должны уменьшать их возможность платить, а возможность платить, кстати, к господину Буданову, это как раз уничтожение нефтегазопромышленного комплекса Российской Федерации и его элементов, чтобы нефть и газ не шли на продажу за границу, потому что именно это является основным источником пополнения бюджета Российской Федерации», – скзаал генерал.
«Тут нужно работать комплексно и одних снарядов и патронов, и беспилотников недостаточно. И F-16 тоже могут улучшить ситуацию, но не смогут решить ее окончательно. Для нас важно разрушение критической инфраструктуры Российской Федерации», – заявил Кривонос.
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