Украинский генерал: Турчинов сорвал атаку ВСУ на Крым

21.07.2020, Киев, Игорь Петров

В 2014 году Украина могла удержать Крым, но на это не было политической воли тогдашнего руководства страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил экс-начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана, которого обвиняют в госизмене в связи с событиями 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

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«На время с 20 февраля по 7 апреля 2014 года не было назначен должностное лицо, начальник Антитеррористического центра, который единственный мог организовать и проводить антитеррористическую операцию.

У нас был захвачен Верховный совет Крыма . Мы говорим можем или не можем – не было даже человека, которого бы назначили. Перешейки были захвачены. Кто мешал их разблокировать?

Что касается заявлений Турчинова, который рассказывает, что он не мог это сделать, потому что не были готовы вооруженные силы, были какие-то не такие были на то время внутренние войска МВД и так далее. Этот кадр на протяжении пяти лет пребывая в СНБО, даже не разобрался в том, что было, чего не было.

Он недавно заявил, что на момент аннексии Крыма вооруженные силы были укомплектованы военнослужащими срочной службы. Так я ему отвечаю: пусть поднимет любой документ, что на начало 2014 года в вооруженных силах практически все военнослужащие срочной службы были заменены на контрактников. Воинские части были и укомплектованы контрактниками и могли применяться буквально в тот день, когда получили приказ.

Мы подготовились, провели в январе тренировку, составили план, даже подразделения некоторые отправили для тренировки в Крым. Мне Кривонос говорит: я не знаю, почему начальник Генерального штаба не принял решение о реализации той операции, которая была подготовлена.

Да, она была подготовлена. Я об этом докладывал Турчинову, руководству государства 28 февраля. До сегодня не раскрыты материалы того заседания СНБО. То, что надо, ни раскрыли, то, что им не выгодно, они засекретили до сих пор.

Мало того, в группировку в Крыму было поставлено дополнительное топливо, дополнительные наборы продуктов. И если бы была политическая воля, то, естественно, такой постыдной сдачи своей территории не было бы. Мне сложно говорить сейчас о том, как бы развивалась эта операция, но результаты были бы – это однозначно. Были люди, и была подготовка», – заявил Замана.