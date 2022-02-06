Украинский генерал: У нас серьезный дефицит боеприпасов

Страны Запада должны помочь Украине решить проблему жесткого дефицита в ВСУ бронежилетов, касок, и многих видов боеприпасов.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные силы не обеспечены средствами защиты – ни бронежилетами, ни касками. В том числе и весь мобилизационный ресурс. Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект. Сейчас идёт материально-техническая помощь наших партнёров, возможно, там будут учтено это всё, и поставлено. Если у них, конечно, есть на вооружении такие виды боеприпасов.

У нас были проблемы со «смерчами», с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатомётам. Если это всё будет учтено, то это выправит состояние вооруженных сил», – сказал генерал.