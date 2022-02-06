Украинский генерал: У нас серьезный дефицит боеприпасов

06.02.2022  18:07 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Страны Запада должны помочь Украине решить проблему жесткого дефицита в ВСУ бронежилетов, касок, и многих видов боеприпасов.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада должны помочь Украине решить проблему жесткого дефицита в ВСУ бронежилетов, касок, и...

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«Вооруженные силы не обеспечены средствами защиты – ни бронежилетами, ни касками. В том числе и весь мобилизационный ресурс. Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект. Сейчас идёт материально-техническая помощь наших партнёров, возможно, там будут учтено это всё, и поставлено. Если у них, конечно, есть на вооружении такие виды боеприпасов.

У нас были проблемы со «смерчами», с артиллерийскими боеприпасами, с выстрелами к гранатомётам. Если это всё будет учтено, то это выправит состояние вооруженных сил», – сказал генерал.

По его мнению, материально-техническая помощь стран Запада и без этого значительно усилила ВСУ.

«Шестой самолёт прибыл только из США, несколько самолётов Великобритании. Со следующей недели будет поставлять Польша. Конечно, это поднимет боеспособность. Если взять только поставки боеприпасов – уже поднимается боекомплект, укомплектованность, увеличиваются огневые способности ВСУ», – резюмировал Колесник.

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