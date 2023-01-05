Украинский генерал: У США свое мнение, но мы продолжим бить по России

Анатолий Лапин.  
05.01.2023 16:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


Несмотря на разное мнение на этот счет со стороны США и союзников, Украина будет продолжать удары по территории России, включая Крым и Севастополь.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на разное мнение на этот счет со стороны США и союзников, Украина будет...

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По словам Романенко, Украина не успокоится пока не выйдет на границы 1991 года.

«Мы считали и считаем, что все оккупированные части нашей территории, в том числе и Крым с Севастополем, – это территория Украины, мы оставляем за собой право воздействовать на противника таким образом, чтобы обеспечить как можно более быстрое освобождение этих территорий.

Более того, известно даже официально, не говоря о том, что эксперты военные – и наши, и зарубежные, говорят о том, что надо действовать по объектам военным, это в условиях международной юрисдикции ведения войны, по объектам военным противника. В том числе, на территории Российской Федерации», – сказал генерал.

«У [начальника Генштаба США] Милли есть политические взгляды на эту ситуацию, на заведение на переговорные процессы, есть разные взгляды в руководстве США и наших союзников, однако мы отстаиваем свою позицию – она у нас достаточно твердая, и мы ее реализуем в этой войне. То есть, освобождение всех наших территорий до границ, международно-признанных 91-го года, территории Украины», – заявил Романенко.

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