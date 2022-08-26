Украинский генерал угрожает дойти до Урала и взять Москву

Украинская армия должна провести операции по заходу на российскую территорию и установлению контроля над населенными пунктами.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своих фантазиях дошел до того, что ВСУ могут продвинуться на тысячи километров.

«Это нужно сделать. Самое главное, что это нужно делать, не афишируя, потому что у нас определенное количество наших западных партнеров нацелено только на то, чтобы мы дошли до границы и дальше все, стоять», – сказал генерал.

«Армия, которая будет побеждать, а мы будем побеждать, не должна спрашивать и уведомлять, что она будет дальше делать. Дойдем до Белгорода – прекрасно, дойдем до Воронежа – еще лучше, возьмем Брянск – чудесно.

Я абсолютно ничего в этом не вижу, это как раз наша способность и желание потом показать, что люди, не лезьте к нам, потому что мы к вам не лезли, а, если надо, дойдем. И до Тулы также можем дойти, и до Москвы. Если будет нужно – и Москву возьмем, и до Урала дойдем», – заявил Кривонос.