Украинский генерал угрожает «накормить крабов» моряками Черноморского флота

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинские военные будут наносить удары по кораблям Черноморского флота России, как только смогут подавить их радиоэлектронную и противовоздушную оборону.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Враг еще имеет мощную систему ПВО, потому не проблема запустить ракеты, проблема в том, что они должны долететь. Для того, чтобы мы уверенно поражали корабли врага, мы должны надежно подавить систему противовоздушной обороны. Вспомним, как это было с крейсером «Москва», когда мы за счет правильного использования «Байрактаров» уничтожили систему радиолокационного обнаружения ракет на крейсере «Москва», и после этого наши ракеты абсолютно спокойно попали в борт крейсера «Москва», и он достаточно быстро затонул. Поэтому это не просто запустить ракету, а осуществить целый комплекс мер, подавить системы радиоэлектронной борьбы, уничтожить их систему дальнего радиолокационного обнаружения, системы ПВО, а уже потом можно наносить удары нашими ракетами. Это все будет, обязательно будет, мы еще будем топить их и будут они кормить своими матросами и офицерами черноморских крабов», – заявил Кривонос.