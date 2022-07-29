Украинский генерал угрожает «накормить крабов» моряками Черноморского флота

29.07.2022  17:43 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские военные будут наносить удары по кораблям Черноморского флота России, как только смогут подавить их радиоэлектронную и противовоздушную оборону.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель  командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные будут наносить удары по кораблям Черноморского флота России, как только смогут подавить...

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«Враг еще имеет мощную систему ПВО, потому не проблема запустить ракеты, проблема в том, что они должны долететь. Для того, чтобы мы уверенно поражали корабли врага, мы должны надежно подавить систему противовоздушной обороны.

Вспомним, как это было с крейсером «Москва», когда мы за счет правильного использования «Байрактаров» уничтожили систему радиолокационного обнаружения ракет на крейсере «Москва», и после этого наши ракеты абсолютно спокойно попали в борт крейсера «Москва», и он достаточно быстро затонул.

Поэтому это не просто запустить ракету, а осуществить целый комплекс мер, подавить системы радиоэлектронной борьбы, уничтожить их систему дальнего радиолокационного обнаружения, системы ПВО, а уже потом можно наносить удары нашими ракетами. Это все будет, обязательно будет, мы еще будем топить их и будут они кормить своими матросами и офицерами черноморских крабов», – заявил Кривонос.

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