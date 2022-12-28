Украинский генерал угрожает ударами по Белоруссии и России

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Украина готовится к ударам по базам, складам, центрам управления и аэродромам на территории России и Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маломужа, помимо передаваемых Западом вооружений, на Украине работает ракетная отрасль, которая может производить ракеты, бьющие до 15-тысяч километров.

«Мы готовы к активным действиям. И чем быстрее мы сможем сегодня оперировать теми средствами, которые сегодня есть, получив дополнительное вооружение высокоточное, получив большое количество боеприпасов, это даст нам мощное преимущество над врагом, и мы можем начать такие операции, которые фактически уничтожат наповал все резервы. Можем уничтожать на подходе штабы и центры управления на месте их дислокации, большие центры пусков в Белоруссии, России – это законные объекты для высокоточного оружия», – сказал генерал.

«Еще один фактор, на который мы мало обращаем внимания – уже начал формировать свою стратегию наш военно-промышленный комплекс. А это высокоточные ракеты до двух тысяч километров и больше – «Южмаш» может выпускать до 15 тысяч километров. Это наши вертолеты и квадрокоптеры, то есть, летательные аппараты, которые могут нести боевую часть и уничтожать военные объекты, склады и аэродромы. То есть это уже новая модель войны, – заявил Маломуж.