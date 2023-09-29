Украинский генерал угрожает ударами по российским АЭС

Украина может наносить удары по объектам российской критической инфраструктуры, в том числе по атомным станциям.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, бить по таким объектам Украине не запрещают «западные партнеры».

«Нанесение ударов по критической инфраструктуре абсолютно не запрещено нашими стратегическими партнерами. Они абсолютно спокойно воспринимают эти вещи и понимают, какой это может дать эффект… Для нас самое главное, что, имея высокоточное оружие, мы можем более точечно наносить удары и жечь те предприятия, которые еще являются для нас опасными, которые производят военную продукцию и как раз вокруг Москвы огромное количество городов, где находятся эти заводы. И наша задача – бить по этим заводам.

Что касается энергетики – также, если они пытаются влиять на наши атомные станции и даже захватывать наши станции, то кто мешает нам в определенных моментах останавливать работу их станций. Их не так уж и много – всего 9 станций (на самом деле 11 – ред.). Определенные станции абсолютно в досягаемости наших средств поражения. В Курской, Воронежской и Ростовской областях уже есть, я уже не говорю еще немного дальше, но мы достаем», – утверждает Кривонос.