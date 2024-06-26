Украинский генерал угрожает уничтожить Крымский мост в течение лета

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Украине не нужно сейчас направлять все силы для уничтожения Крымского моста, но она может сделать это в течение лета.

Об этом в эфире видеоблога «PolitБюро» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он не несет (стратегического значения) на текущий момент, но все равно, даже если на четверть эксплуатируется, это канал логистического обеспечения. Это с военной точки зрения, а со стратегической, сакральной, – не только для Путина он важен, а важен для наших граждан, которые видят в этом очень серьезное явление, которое в нарушение всего нагло было построено россиянами и используется», – вещал он.

«Поэтому, так или иначе, надо приостанавливать его функционирование вообще. Я думаю, что это случится в течение лета – для этого надо будет подобрать соответствующие средства, чтобы сейчас не бросить вся и все, чтобы нанести поражение этому Керченскому мосту, чтобы он не функционировал. У нас есть более актуальные вопросы, которые мы обговаривали, – нам надо остановить продвижение противника», – трепался укро-генерал.