Украинский генерал угрожает уничтожить Крымский мост в течение лета

Анатолий Лапин.  
26.06.2024 17:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Транспорт, Украина


Украине не нужно сейчас направлять все силы для уничтожения Крымского моста, но она может сделать это в течение лета.

Об этом в эфире видеоблога «PolitБюро» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не нужно сейчас направлять все силы для уничтожения Крымского моста, но она может...

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«Он не несет (стратегического значения) на текущий момент, но все равно, даже если на четверть эксплуатируется, это канал логистического обеспечения. Это с военной точки зрения, а со стратегической, сакральной, – не только для Путина он важен, а важен для наших граждан, которые видят в этом очень серьезное явление, которое в нарушение всего нагло было построено россиянами и используется», – вещал он.

«Поэтому, так или иначе, надо приостанавливать его функционирование вообще. Я думаю, что это случится в течение лета – для этого надо будет подобрать соответствующие средства, чтобы сейчас не бросить вся и все, чтобы нанести поражение этому Керченскому мосту, чтобы он не функционировал. У нас есть более актуальные вопросы, которые мы обговаривали, – нам надо остановить продвижение противника», – трепался укро-генерал.

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