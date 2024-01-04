Украинский генерал угрожает «выжечь все» в радиусе доступа оружия ВСУ

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Ударами по военным объектам России Украина не решит проблему, потому должна «выжечь все» в том радиусе, куда достают вооружения ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский генерал прямым текстом призвал к ударам по гражданским объектам.

«Вопрос нанесения ударов исключительно по военным объектам не решит проблему. Пушечного мяса – обученного, мотивированного и обученного у них более, чем достаточно. Давайте не бить непосредственно по концам, а бить внутрь системы, перебивать опорный хребет российским воруженным силам. А это – российская экономика, это предприятия, которые выпускают образцы оборонной продукции. Не столько оборонной, сколько наступательной продукции. И огромное количество предприятий есть по всей России», – сказал генерал.

«И наша задача – чтобы эти дроны летали не только на 850 километров. Но если есть на 850, все нужно выжечь. Выжечь максимально большим количеством, выжечь все в России. Это и объекты энергетики, объекты нефтегазопромышленного комплекса, это предприятия, которые выпускают оружие. И тогда возможности россиянцев значительно уменьшатся», – заявил Кривонос.