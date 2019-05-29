Украинский генерал ужаснулся масштабом политических репрессий в стране

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине тысячи людей томятся в застенках СБУ по фейковым обвинениям.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба Владимир Замана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам военного, большая часть заключенных обвиняется в госизмене и подготовке госпереворота только за их сообщения в соцсетях и призывы бороться с властью уже ушедшего президента Порошенко.

«Сейчас тысячи людей находятся за решеткой по обвинению в покушении на свержение власти. Парадоксальные вещи – люди борются, не соглашаются с той политикой, которую власть проводит, законных инструментов влияния на власть нет. И странно смотреть телевидение в камере, когда рассказывают: «А в России такое-то, захватили того-то, незаконно». А тут вокруг масса людей, которые абсолютно незаконно содержатся только за пост в Фейсбуке и так далее… Сегодня той власти за свержение которой он боролся, уже нет, а люди находятся за решеткой», – заявил Замана.