Украинский генерал в российском эфире пропагандировал уникальность ВСУ

04.12.2018

В эфире телеканала «Россия-1» во время прямого включения экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил введение военного положения на Украине «законом войны», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сообщают BBC, что у вас британские военные на Украине занимаются борьбой с Россией. Это вообще как, зачем вы такую площадку даёте?» – спросил украинского военного ведущий Евгений Попов.

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«Британские военные как инструктора оказывают помощь в подготовке на время пребывания на наших полигонах, делятся своим опытом. А мы передаём им свой опыт, потому что ВСУ – это уникальные вооружённые силы, которые единственные в мире имеют опыт ведения боевых действий с ВС РФ на протяжении уже почти пяти лет», – заявил Романенко.

«Отличная точка зрения. Объясните нам пожалуйста, зачем вы искусственно создаёте панику, мы сначала смеялись над тревожными чемоданчиками, а теперь ваш министр здравоохранения предлагает собирать вам тревожные аптечки. Зачем всё это нужно украинцам, которые войны не хотят?», – спросила ведущая Ольга Скабеева.

«Известные события в Керченском заливе охарактеризовались впервые за пять лет тем, что открыто российские корабли, военнослужащие и ФСБ осуществили агрессию с применением двух ракет с самолёта, двух ракет с вертолёта и обстрелом с 30-мм пушек с кораблей. Действовали у нас там два малых бронекатера и один буксир», – заявил украинский генерал.

«Игорь Александрович, вы, наверное, по ошибке дезинформируете нас, ракет никаких не было. Украинцы не хотят войны, вы вводите военное положения, разделяя народ на две непонятные части. Зачем?», – заметила Скабеева.

«Пополнить свои вооруженные силы, – продолжал Романенко, не слушая ведущую. – И изменить ситуацию как в военно-морских силах, так и по ракетному оружию, по бронетехнике, против бронетехники и так далее мы не можем».

«А зачем военное положение вводили?», – спросили в студии.

«Это законы войны, я говорю как профессор и кандидат военных наук», – сказал Романенко.

Комментируя слова украинского генерал-лейтенанта запаса, заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк отметил, что мобилизация, прежде всего, начинается со стратегической инфраструктуры.

«Возвращаясь к тому, что там украинский профессор военных наук говорил, любой лейтенант, закончивший военное училище, знает, что мобилизационные планы любого государства предполагают перевод на мобилизационные рельсы, прежде всего, инфраструктуру особо охраняемых объектов. Объектов, которые, прежде всего, связаны с ключевыми объектами энергетической, транспортной инфраструктуры.

В данном случае именно поэтому ни в одной стране мира никогда не может вводиться военное положение на части территории, потому что это делает это военное положение бессмысленным с военной точки зрения», – заявил Железняк.