В отличие от России, киевские власти не делают ничего, что было бы адекватно мобилизационному военному времени.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не рассказываем о «россиянцах», которые ещё в 2022 году, а потом и в 2023-м, и уже в 2024-м постоянно увеличивают сеть учебных центров на базах гражданских ВУЗов, в 2023 году 50 учебных центров было дополнительно открыто на базах гражданских институтов и академий. Назовите, пожалуйста, сколько у нас гражданских институтов стало дополнительно готовить операторов БПЛА, механиков-водителей, тактических медиков? Не то, что делают волонтёры, а то, что делает государство. Я говорю о государственной подготовке. У нас огромный некомплект сержантов, комвзводов, комрот. И мы до сих пор в наших военных академиях почему-то учим четырёхлетнюю программу, хотя, соответственно мобилизационной системе, мы бы должны были уже перевести на трёх или полугодичную систему подготовки и обеспечить потребности вооружённых сил. Этого не делается», – сокрушается Кривонос.

«Мы рассказываем об огромном числе проблем, но между тем, я не вижу со стороны власти попытки решить эти проблемы. Причём, не нужно изобретать велосипед. Огромное количество исторических примеров показывают, как эти вопросы можно решить, касательно подготовки, экономики, системы управления в государстве. Много чего нужно делать, и оно не делается. Если это не делается, то власть абсолютно удовлетворяет такой процесс существования – не победа и не проигрыш, но зато мы при власти и всё у нас хорошо», – заключил генерал.