Украинский генерал: Воевать будем «до последнего москаля»

Вадим Москаленко.  
14.03.2023 06:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 903
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Любые паузы в военном конфликте вокруг Украины выгодны России, которая использует передышку для накопления сил.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любые паузы в военном конфликте вокруг Украины выгодны России, которая использует передышку для накопления...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Сейчас война идёт не просто территорию Украины, а за возможность нашего существования как нации, украинцев как народа, и Украины как независимой страны.

Любые переговоры с врагом приводят к тому, что русские имеют больше возможностей по восстановлению и накоплению военного потенциала. У нас этих возможностей меньше, и населения меньше, и заводы разрушены сильнее, и те заводы, которые не были разрушены, не работали накануне войны», – сказал генерал ВСУ.

Кривонос подчеркнул, что у России военный потенциал гораздо выше, однако Киев всё равно намерен воевать до тех пор, пока не уничтожит всех русских до последнего.

«А у русских всё работало 24/7, они готовились к войне. Это показывает нам, что время будет работать не на нас, если будут какие-то переговоры или перемирие.

Поэтому раз в драку уже ввязались, должны биться упорно и до конца. Но до последнего москаля, а не украинца, подчёркиваю», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть