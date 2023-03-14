Украинский генерал: Воевать будем «до последнего москаля»

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Любые паузы в военном конфликте вокруг Украины выгодны России, которая использует передышку для накопления сил.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас война идёт не просто территорию Украины, а за возможность нашего существования как нации, украинцев как народа, и Украины как независимой страны. Любые переговоры с врагом приводят к тому, что русские имеют больше возможностей по восстановлению и накоплению военного потенциала. У нас этих возможностей меньше, и населения меньше, и заводы разрушены сильнее, и те заводы, которые не были разрушены, не работали накануне войны», – сказал генерал ВСУ.

Кривонос подчеркнул, что у России военный потенциал гораздо выше, однако Киев всё равно намерен воевать до тех пор, пока не уничтожит всех русских до последнего.

«А у русских всё работало 24/7, они готовились к войне. Это показывает нам, что время будет работать не на нас, если будут какие-то переговоры или перемирие. Поэтому раз в драку уже ввязались, должны биться упорно и до конца. Но до последнего москаля, а не украинца, подчёркиваю», – добавил он.