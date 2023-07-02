Украинский генерал возмущён информацией прессы США по Крыму и сотрудничеством Швейцарии с РФ

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Генерал внешней разведки Василий Богдан возмущен публикациями в американской прессе, согласно которым представители ЦРУ тайно посетили Киев и обсуждали сценарий, когда армия Украины подойдет к Крыму, но не будет его атаковать, так как начнутся переговоры с Кремлем на фоне угрозы нанесения ударов по полуострову.

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«Публикация наводит на очень невеселые версии. Позиция официальная Украины – освобождение всех территорий. А там в «Вашингтон пост», которая является рупором Демократической партии, говорится, что украинская сторона впервые заявила, что они дойдут до Крыма, но не будут его бомбить, а возьмут в заложники и мирным путем овладеют этой украинской территорией. У меня возникает подозрение, что нам и ATACAMS не дают, и F-16 из-за такого сценария, нарисованного для Украины и относительно Крыма, и относительно Востока», – сказал Богдан в интервью телеканалу «Прямой».

Генерал подчеркнул, что не хотел бы верить в грустный для Украины сценарий, но исходит из фактов – наступление ВСУ идёт не так, как ожидалось.

«Это же не то, чего ожидали и партнеры, и мы. Потому что очень угрожающи и эти минные поля, воздух мы не контролируем, нас утюжат российские военные самолеты… Та мощь, которую предоставляют нам партнеры при лидерстве США – она недостаточна», – сказал Богдан.

По его словам, военные мощности России «пока что большие».

«Они продолжают изготавливать вооружения. Уже известно всем, что России удается преодолевать санкции через своих сателлитов и т.п. Чего только стоит Швейцария, которая очищает 75 тонн российского золота в этом году и всю фармацевтику через какие-то каналы тоже продает! И золото, и фармацевтика используются в боевых операциях против Украины. Разговоры, что Швейцария блокировала поставки «Леопардов» как нейтральная страна – это для отсталых людей. Швейцария как «нейтральная страна» фактически включилась в вооружение РФ!» – заявил Богдан.