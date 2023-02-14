Украинский генерал: Запад нас обескровливает

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Запад слишком медленно и недостаточно много помогает Украине, чтобы она победила Россию. Это может свидетельствовать о желании затянуть конфликт или договориться с Россией в ущерб украинским интересам.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины в отставке Василий Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы, украинская сторона, и наши партнеры стоим на позиции, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, чтобы она закончилась справедливым миром, который предусматривает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, то, во-первых, они должны более оперативно нам предоставлять соответствующее вооружение, военную технику, и все то, что нам нужно. Особенно сейчас, когда Путин пытается в Донецкой и Луганской области попытаться осуществить наступление и добиться того, чего они хотели давно – захвата этих областей в границах административных территорий. Об этом говорилось давно, еще полгода, и было осознание этого и в НАТО, и у наших партнеров ведущих – Великобритания, США, Франция, Германия», – сказал генерал.

«Но, почему-то, то, что мы просим – ни танки, ни дальнобойные ракеты, ни соответствующие боеприпасы, ни самолеты F-16, ни ПВО и ПРО до этого времени в необходимом количестве не предоставляется. Почему? Возникает закономерный вопрос, что Запад тоже в какой-то степени заинтересован в затягивании этой войны, чтобы обескровить Путина. Но обескровливают и Украину. Или, возможно, там существуют какие-то договоренности с Кремлем о том, чтобы на каком-то этапе выйти на какие-то сепаратные договоренности, которые лишь частично могут учитывать интересы Украины, что, конечно, недопустимо», – заявило Богдан.