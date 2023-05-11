Украинский генерал заявил о больших резервах ВС РФ недалеко от передовой
Россия сформировала большие резервы войск, которые находятся на ее старой территории и не участвуют пока в боевых действиях.
Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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При этом, генерал уверен, что объявленные накануне президентом России военные сборы запасников являются продолжением частичной мобилизации.
«Россияне пытаются нарастить свои усилия и иметь достаточное количество ресурсов, чтобы иметь возможность маневрировать на таком огромном фронте. Это и есть непосредственное продолжение мобилизации, которую они уже объявили. Нужно обратить внимание на то, что как раз они активно работают сейчас с призывным личным составом.
Те, кого призывали осенью прошлого года, они в большинстве дали неплохую подготовку и держат эти резервы не на фронте, а на территории Российской Федерации и готовы применить их где будет нужно, в зависимости от ситуации», – заявил Кривонос.
Спасибо!
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