Украинский генерал заявил о больших резервах ВС РФ недалеко от передовой

Анатолий Лапин.  
11.05.2023 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия сформировала большие резервы войск, которые находятся на ее старой территории и не участвуют пока в боевых действиях.

Об этом в эфире интернет-блога «Сейчас» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Россия сформировала большие резервы войск, которые находятся на ее старой территории и не участвуют...

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При этом, генерал уверен, что объявленные накануне президентом России военные сборы запасников являются продолжением частичной мобилизации.

«Россияне пытаются нарастить свои усилия и иметь достаточное количество ресурсов, чтобы иметь возможность маневрировать на таком огромном фронте. Это и есть непосредственное продолжение мобилизации, которую они уже объявили. Нужно обратить внимание на то, что как раз они активно работают сейчас с призывным личным составом.

Те, кого призывали осенью прошлого года, они в большинстве дали неплохую подготовку и держат эти резервы не на фронте, а на территории Российской Федерации и готовы применить их где будет нужно, в зависимости от ситуации», – заявил Кривонос.

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