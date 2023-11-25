Украинский генерал заявил о нарастающих противоречиях военных и офиса Зеленского

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Киевское политическое руководство сваливает вину за неудачи на военных, хотя само только сейчас озаботилось строительством новых укреплений, а до этого тратило деньги на коррупционно привлекательные для чиновников проекты вроде новых дорог или скоростного железнодорожного сообщения.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему правительство Шмыгаля только сейчас начало говорить о фортификациях, когда Россия уже вдоль и поперёк укрепила юг?» – поинтересовался ведущий.

«Это показывает уровень восприятия и профессионализма тех, кто руководит украинским народом. Эта непутёвое зелёное сборище, которое не разбирается ни в чём, кроме съёмок коротких видосиков. Это уже достало. Много специалистов говорили им не первый месяц и не первый год. Но воз и ныне там. Это раздражает – мы теряем бесценные кадры, лучших ребят, и часто потому, что позиции для наших бойцов не были вовремя подготовлены», – возмутился Кривонос.

Он привел в пример отсутствие укреплений в феврале 2022 года, что позволило российской армии дойти до Киева.

«Что касается юга – там на лето было достаточно заминировано. По югу вопросов меньше. А вот что касается Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей, почему это не было сделано там – вот, в чём вопрос. И по этому поводу должны проводиться следственные действия. Они и проводятся, но почему-то спрашивают только с военных, но не спрашивают с политического руководства. Какая-то избирательная проверка, что во всём виноваты военные, а руководство, которое рассказывало о шаттлах возле Каланчака и о мире, – нет. Власть, зная, что будет большое нападение, ничего не сделало чтобы подготовить территорию, экономику и народ для отражения большой агрессии. Это называется одним словом – диверсия», – подытожил генерал.