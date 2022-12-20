Украинский генерал заявил о серьезной опасности от российских резервистов

Украине нельзя недооценивать российских военных и ту частичную мобилизацию, которая была проведена осенью. Они могут представлять серьезную проблему для украинских боевиков, особенно, когда пройдут обучение и закалятся в боях.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромная проблема, когда на войне к врагу относятся с недооцениванием. Не скажу, с уважением или нет – с недооцениванием. Из тех 300 тысяч, что призвали за счет искусственного отбора, а счет отбора, который будет естественным за счет боев, останется 40-50 тысяч солдат, которые будут умело и успешно воевать – также, как и следующие 200 тысяч, они еще оставят себе 40-50 тысяч, которые также потом будут успешно воевать.

Даже если 300 тысяч неучей будут наступать в нашу сторону, все равно нам нужно иметь людей – подготовленных, обученных, мотивированных, вооружить их и оснастить нужным количеством боеприпасов, начиная от стрелкового оружия, до артиллерии, чтобы уничтожить этих 300 тысяч. Потому это достаточно серьезная угроза. Когда об этом говорит генерал Залужный, я об этом говорил еще осенью, что не нужно недооценивать врага. Потому проблема есть», – заявил Кривонос.