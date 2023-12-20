Украинский генерал: Зеленский манипулирует и пытается обвинять военных

Президент Украины Владимир Зеленский пытается свалить на военное командование непопулярные решения власти по новым волнам мобилизации.

Об этом в эфире видеоблога «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как президент сказал: «Военные требуют увеличить количество пополнений фронта»? Ну, классное заявление для Верховного главнокомандующего. Как будто он отдельно, они отдельно. Он сам себя очертил, что «я тут ни при чем – они. А я такой белый и пушистый, давайте меня и дальше целуйте в разные бока».

Ну, обычные информационные манипуляции, где они хотят сохранить свои рейтинги за счет отхода от непопулярных действий, которые они вынуждены делать, но абсолютно не делают и пытаются на кого-то свалить это внимание и ответственность», – заявил Кривонос.