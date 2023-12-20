Украинский генерал: Зеленский манипулирует и пытается обвинять военных
Президент Украины Владимир Зеленский пытается свалить на военное командование непопулярные решения власти по новым волнам мобилизации.
Об этом в эфире видеоблога «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Как президент сказал: «Военные требуют увеличить количество пополнений фронта»? Ну, классное заявление для Верховного главнокомандующего. Как будто он отдельно, они отдельно. Он сам себя очертил, что «я тут ни при чем – они. А я такой белый и пушистый, давайте меня и дальше целуйте в разные бока».
Ну, обычные информационные манипуляции, где они хотят сохранить свои рейтинги за счет отхода от непопулярных действий, которые они вынуждены делать, но абсолютно не делают и пытаются на кого-то свалить это внимание и ответственность», – заявил Кривонос.
По его мнению, манипуляции Зеленского очевидны для всех здравомыслящих граждан.
«Обвинить военных в определенных траблах и проблемах на фронте – это, конечно, интересно с точки зрения, если они пытались бы вывалить на военных. Но и военные, понимая реальную ситуацию, а Залужный понимает реально, и любой гражданин, который имеет определенные знания в определенных отраслях, понимает, что война – это не исключительно действия военных.
Война – это мощный комплекс мер, которые проводит государство по обеспечению активных действий вооруженных сил за счет мощной экономики, подготовленного мобилизационного ресурса и правильно организованной внешней политики по поддержке этой войны. Это целый комплекс, и во всем обвинять военных – это смешно», – считает генерал.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.