Украинский генерал: Зеленский манипулирует и пытается обвинять военных

Анатолий Лапин.  
20.12.2023 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский пытается свалить на военное командование непопулярные решения власти по новым волнам мобилизации.

Об этом в эфире видеоблога «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский пытается свалить на военное командование непопулярные решения власти по новым...

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«Как президент сказал: «Военные требуют увеличить количество пополнений фронта»? Ну, классное заявление для Верховного главнокомандующего. Как будто он отдельно, они отдельно. Он сам себя очертил, что «я тут ни при чем – они. А я такой белый и пушистый, давайте меня и дальше целуйте в разные бока».

Ну, обычные информационные манипуляции, где они хотят сохранить свои рейтинги за счет отхода от непопулярных действий, которые они вынуждены делать, но абсолютно не делают и пытаются на кого-то свалить это внимание и ответственность», – заявил Кривонос.

По его мнению, манипуляции Зеленского очевидны для всех здравомыслящих граждан.

«Обвинить военных в определенных траблах и проблемах на фронте – это, конечно, интересно с точки зрения, если они пытались бы вывалить на военных. Но и военные, понимая реальную ситуацию, а Залужный понимает реально, и любой гражданин, который имеет определенные знания в определенных отраслях, понимает, что война – это не исключительно действия военных.

Война – это мощный комплекс мер, которые проводит государство по обеспечению активных действий вооруженных сил за счет мощной экономики, подготовленного мобилизационного ресурса и правильно организованной внешней политики по поддержке этой войны. Это целый комплекс, и во всем обвинять военных – это смешно», – считает генерал.

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