Украинский генерал: Зеленский создал и возглавил систему – ворующую миллиардами
Ненасытность украинских коррупционеров, включая высшее руководство страны, не знает пределов.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос.
«Они никак не могут нажраться. И с моей точки зрения 100 миллионов Миндича – это вообще ни о чем, потому что в предыдущие годы воровали значительно большими суммами и в гораздо больших масштабах. Зеленский – заложник системы. Он создал и возглавил эту систему, которая ворует миллиардами.
И если бы он посадил, условно говоря, украинский суд посадил бы того же Миндича, то непосредственно Миндич бы начал говорить то, что не нужно говорить, и обрушил бы ту огромную пирамиду, которую построил Зеленский», – уверен он.
«Но рано или поздно эта пирамида разрушится, и тогда и мировое, и украинское общество охренеет реально от той системы воровства, которое было во время их каденции при власти», – считает Кривонос.
