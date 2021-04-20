Украинский генерал жалеет, что Украина осталась без ядерного оружия

20.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Украина после развала СССР была способна сохранить часть своего ядерного потенциала, но из-за отсутствия политической воли руководства и давления со стороны США и России, от ядерного оружия пришлось отказаться.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хранение нашего ядерного оружия для Украины и её бюджета было абсолютно возможно. Мы имели и технические знания и все возможности сберечь часть нашего ядерного оружия. Достаточно часто рассказывают про то, что у нас не было замкнутого цикла по ядерным боеголовкам, что они могли «дышать», что это могло бы стать следующим Чернобылем.

Что такое ядерный заряд? Это порошковый метал, он портится. Он излучает, циркониевая оболочка, в которой он находится, через лет 20 начинает «дышать», нужно просто заменить циркониевую оболочку. Вы знаете, сколько у нас циркония! Эту технологию изобрели у нас в Харькове», – сказал он.

Также экс-глава СБУ отметил, что ядерное оружие Украины было отдано из-за давления США и России.

«Просто нужна была политическая воля! В чём прав Кучма, когда он говорил, что давление со стороны США и России был настолько высоко, они делали всё, чтобы не появилась третья ядерная держава. У нас был третий ядерный потенциал – и Белоруссия, и Казахстан не имели наших научно-технических возможностей», – заключил Смешко.