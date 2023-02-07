Украинский генерал жалуется, что потеря Артемовска отрежет ВСУ от «дороги жизни»

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Потеря Артемовска (Бахмута) приведет к тому, что для украинской группировки будет перерезана трасса, которая позволяет снабжать войска на этом направлении.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший зампредседателя СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, при этом украинскому командованию придется перебрасывать на это направление большие резервы, доставить которые вдоль линии фронта будет очень сложно.

«Да, он [Артемовск] действительно имеет такое значение, потому что мы тогда открываем возможность выхода противника на дорогу, основную трассу, которая и была «трассой жизни», соединяла юг Донецка с теми территориями, которые нам подконтрольны», – сказал генерал.

«Если мы перекроем эту дорогу, то логистика будет очень усложнена, придется либо с севера, либо с Донецкой области, либо с Днепропетровской области подтягивать совершенно другие резервы и перекидывать их вдоль фронта будет очень сложно, к сожалению. Ну война же – такое дело», – заявил Ягун.

Примечательно, что на Украине и Западе в последнее время регулярно заявляют, что Артемовск не имеет стратегического значения.