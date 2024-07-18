Украинский генерал жалуется, что темпы могилизации не достаточны даже для обороны

Необходимо срочно увеличить темпы мобилизации, чтобы очередное «контрнаступление» ВСУ стало возможным.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо закрывать минимальные потребности в людях. На фронте некоторые подразделения укомплектованы на треть, тяжело на таких участках. И рассчитывать… не то чтобы на наступательные действия, и а на оборонительные – не приходится. Эту ситуацию надо исправлять.

Ситуация с мобилизацией улучшается, да. Но не настолько решительно, чтобы выполнить требования по потребностям. Поэтому здесь ещё много работы, необходимой, чтобы выйти на необходимые показатели», – сказал Романенко.