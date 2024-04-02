Украинский генерал: Жилую застройку Харькова пора готовить к обороне

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В Харькове насчитывается более 22 тысяч домов – каждый из них ВСУ должны превратить в укрепрайон на случай городских боев с российской армией.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, создание из Харькова города-крепости не позволит ему повторить судьбу Авдеевки или Артемовска.

«Харьков – это не Авдеевка и не Бахмут, а город значительно больших масштабов, в десятки раз больших. И по периметру Харьков – это практически 80 километров. Чтобы охватить или блокировать такой город, россияне должны иметь нужно количество сил и средств. Мы со своей стороны должны понять, что в том же Харькове огромное количество домов и разных зданий разного значения. Задача готовить город к обороне. Это одна из главных задач, чтобы не было у нас таких провалов о неготовности обороны, как это было в Бахмуте – город не был готов к обороне в военно-инженерном понимании. Чем лучше мы подготовим, а количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать», – заявил Кривонос.