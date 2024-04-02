Украинский генерал: Жилую застройку Харькова пора готовить к обороне

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 10:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 878
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Харьков


В Харькове насчитывается более 22 тысяч домов – каждый из них ВСУ должны превратить в укрепрайон на случай городских боев с российской армией.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Харькове насчитывается более 22 тысяч домов – каждый из них ВСУ должны превратить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Кривоноса, создание из Харькова города-крепости не позволит ему повторить судьбу Авдеевки или Артемовска.

«Харьков – это не Авдеевка и не Бахмут, а город значительно больших масштабов, в десятки раз больших. И по периметру Харьков – это практически 80 километров. Чтобы охватить или блокировать такой город, россияне должны иметь нужно количество сил и средств. Мы со своей стороны должны понять, что в том же Харькове огромное количество домов и разных зданий разного значения.

Задача готовить город к обороне. Это одна из главных задач, чтобы не было у нас таких провалов о неготовности обороны, как это было в Бахмуте – город не был готов к обороне в военно-инженерном понимании. Чем лучше мы подготовим, а количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть