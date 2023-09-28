Украинский генералитет предлагает бить по РФ арендованными у США эсминцами

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Украинским дипломатам и политикам стоит поработать над запуском ленд-лиза, после чего в рамках этой программы попросить у Вашингтона корабли с ракетами.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ракетный эсминец США несёт на борту до ста крылатых ракет, которые спокойно даже из Мраморного моря добивают до Москвы», – сказал Кривонос.

Генерал расхвалил американский флот, заявив, что их корабли намного мощнее российских.

«Если бы программа ленд-лиза работала, и наши политики могли продавить некоторые моменты, то можно было бы и танки не просить. Взять пару таких кораблей на неделю, нанести удар, и сказать: «Спасибо». И всё, всё было бы нормально. И большинство заводов, которые изготавливают военную продукцию на территории РФ, мы могли бы вывести из строя. И при этом ничего не нарушается. Взяли в аренду – вернули из аренды», – подытожил генерал.