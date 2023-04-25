Украинский генералитет расписался в бессилии против российских бомб

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Применение Россией планирующих бомб стало следствием тотального превосходства российской авиации над украинской.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий объединенной группировкой ВСУ Сергей Наев, отвечая на вопрос, заметно ли изменение в тактике действий российских войск.

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«Если говорить по канонам военной науки, то изменения в тактике действий обуславливаются, прежде всего, развитием технологий, а также появлением на поле боя новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники. В условиях международных санкций Россия значительно ограничена в производстве нового вооружения, требует дополнительного времени и ресурсов для налаживания импортозамещения дефицитной элементной базы», – сказал Наев в интервью «Укринформу».

По его словам, «противник адаптируется под условия существующих реалий и пытается использовать запасы советских времен»

«Заодно увеличилось количество применений врагом управляемых авиационных бомб – модернизированных советских ФАБ. Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, поскольку применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО. Кроме того, действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет «воздух-воздух», – добавил генерал.

Он надеется, что «поставки от стран-партнеров современных самолетов изменят ситуацию».

Кроме того, Наев сообщил, что за последние полгода ВС РФ возобновили применение зенитных управляемых ракет ЗРК С-300 по наземным объектам.