Украинский генпрокурор в Конгрессе США ушел от ответа о коррупционном скандале с участием сына Байдена

Украина должна возобновить расследование дела, связанного с коррупцией на Украине и компанией «Бурисма», фигурантом которого является сын президента США Хантер Байден.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил сенатор Скотт Перри, передает корреспондент «ПолитНавигатора»., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перри спросил у присутствовавшего на слушаниях генпрокурора Украины Андрея Костина, как продвигается дело.

«Было запущено расследование «Буризмы», которое, как считала прокуратура, неправильно расследовали. С тех пор было объявлено, что это расследование приостановлено из-за невозможности и неспособности обнаружить бывшего руководителя «Буризмы». Но, может быть, мы можем найти Хантера Байдена?

Господин Костин, какова ваша позиция в отношении дальнейшего расследования в отношении «Буризмы», чтобы мы могли расследовать все до конца – неважно, кого мы призовем в качестве свидетелей, в том числе американцев, которые замешаны в коррупции и похищении денег налогоплательщиков в вашей стране?», – поинтересовался политик.