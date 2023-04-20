Украинский генпрокурор в Конгрессе США ушел от ответа о коррупционном скандале с участием сына Байдена

Анатолий Лапин.  
20.04.2023 10:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Политика, США, Украина


Украина должна возобновить расследование дела, связанного с коррупцией на Украине и компанией «Бурисма», фигурантом которого является сын президента США Хантер Байден.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил сенатор Скотт Перри, передает корреспондент «ПолитНавигатора»., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна возобновить расследование дела, связанного с коррупцией на Украине и компанией «Бурисма», фигурантом...

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Перри спросил у присутствовавшего на слушаниях генпрокурора Украины Андрея Костина, как продвигается дело.

«Было запущено расследование «Буризмы», которое, как считала прокуратура, неправильно расследовали. С тех пор было объявлено, что это расследование приостановлено из-за невозможности и неспособности обнаружить бывшего руководителя «Буризмы». Но, может быть, мы можем найти Хантера Байдена?

Господин Костин, какова ваша позиция в отношении дальнейшего расследования в отношении «Буризмы», чтобы мы могли расследовать все до конца – неважно, кого мы призовем в качестве свидетелей, в том числе американцев, которые замешаны в коррупции и похищении денег налогоплательщиков в вашей стране?», – поинтересовался политик.

Костин отвечать на неудобный вопрос не стал, сославшись на то, что слушания посвящены «российским преступлениям», а не сыну Джо Байдена.

«Что касается вашего дела, которое вы упомянули, к сожалению, это не тема слушаний нашего комитета, поэтому я не уполномочен в настоящий момент предоставлять вам дополнительную информацию по этому делу. Потому что наше слушание касается военных преступлений», – заявил Костин.

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