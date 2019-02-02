Украинский генпрокурор злорадно описал арест Елены Бойко

02.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко будет наказана как виновная в смерти 10 тысяч человек. Об этом в эфира телеканала «Прямой» заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, я помню, была одна журналистка, которая оплёвывала Украину, но дооплёвывалась до того, что стала не нужна. Она призывала к отделению Донбасса и Крыма и, будучи гражданином Украины, посягала на территориальную целостность страны, поэтому виновата в госизмене.

Гражданин Украины, который выступает за изменения территориальной целостности страны, в том числе предлагает Крым, Донбасс, Херсон, Хмельницкий или любой другой регион отделить или отдать, является дураком, или в данном случае – дурой. И из-за таких дураков началась эта война, и мы имеем 10 тысяч убитых.

Именно из-за подобных ей пришел Путин. Есть закон, и для таких в первую очередь, чтобы получить свои сроки, и чтобы больше таких дур не рождалось», – сказал Луценко.