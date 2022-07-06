Украинский Генштаб бахвалится работой HIMARS на запорожском направлении

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Новости Украины

Американские дальнобойные системы HIMARS уже выполняют боевые задачи для ВСУ.

Их работу в Запорожском направлении показали Генштаб ВСУ и Запорожская ОВА.

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«Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно», – подписали фото и видео работы системы в Генштабе.

При этом, подконтрольная Киеву Запорожская ОВА также обнародовала соответствующее видео.



Напомним, ранее президент США Джо Байден официально объявил о включении произведенных в США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в пакет военной помощи для Украины. Запорожское направление наряду с херсонским считается одним из вероятных плацдармов для планируемого Украиной при активном содействии Запада контрнаступления на российские позиции, планируемого на осень нынешнего года.

Сейчас с помощью дальнобойной артиллерии украинцы пытаются лишить российские войска их огневого преимущества, создав дефицит боеприпасов, по складам с которыми методично бьют в данный момент украинскими ракетными ударами. По сообщениям с мест, на Донбассе были поражены вражеским огнем уже пять мест предполагаемых складов артиллерийских боеприпасов ВС РФ и НМ ЛДНР.

