Новости Украины

Украинские военные поступили непрофессионально и подвергли опасности жизни мирных жителей, сбив ракету «Калибр» над Киевом. В результате обломки повредили жилой дом на улице Кошице.

Об этом на своей странице в соцсети пишет покинувший в 2014 году Киев блогер Андрей Селезов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезова, украинские военные вполне могли сбить ракету не над густонаселенным районом, чтобы избежать жертв и разрушений.

«Во время пролета над Киевом ракет «Калибр», одна из них криворукими украинскими ПВО была сбита прямо над очень густонаселенным спальником Позняки. И вот все это свалилось на жилые дома по улице Кощице. У меня знакомые это видели и были ужасно испуганы. Впрочем, район густонаселенный, и фото-видео в сети уже навыкладывали немало. Я знаю этот район и это безумие сбивать над ним что-либо. Лучше бы ракета нашла свою цель где-нибудь в другом, скорее всего, безлюдном месте. Наверняка есть пострадавшие. А проклинать украинская пропаганда и обыватели будут конечно Путина»… По итогам первых суток отчетливо видно, что Армия России как может старается работать, образно говоря, в «белых перчатках». Боюсь, что этому может скоро прийти конец», – пишет Селезов.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, украинские военные прикрываются мирными жителями, пытаясь избежать уничтожения своих сил и средств.

«Украинское руководство должно понимать, что его действия ведут к гибели сограждан. Особенно с учетом того, что уже были сведения о том, что они прячут свои огневые средства в арках жилых домов, во дворах жилых кварталах, прекрасно осознавая, что российские военнослужащие не будут работать по ним. В данном случае украинцы действуют абсолютно непродуманно и не исходят из того, что Россия ограничила себя в правилах ведения боевых действий. Они избегают открытого боестолкновения, прикрываясь различного рода невоенными объектами, где могут находиться гражданские люди», – заявил Горбачев.