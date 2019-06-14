Украинский Гордон потирает руки: Голунов поможет вернуть Крым и Донбасс

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев сможет вернуть под свой контроль Крым и Донбасс только после того, как в Москве произойдёт майдан, и Владимира Путина свергнут.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил киевский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, в последнее время власть в России боится таких народных проявлений (демонстраций, как были в Екатеринбурге или «За освобождение Голунова» – прим. ред.).

Я пристально слежу за тем, что происходит в России, и жду ростков, когда там что-то произойдёт. Потому что возврат Крыма и Донбасса возможен, только если что-то случится с Россией или с Путиным, третьего варианта нет», – сказал он.

Напомним, ранее харьковский политтехнолог, экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов заявлял, что в «деле Голунова» просматриваются технологии подготовки к майдану.