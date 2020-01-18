Украинский горе-юрист, сдавший шельф Румынии, поучает Запад, как давить на Россию

18.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Страны Запада должны ввести против России максимально жесткие санкции, заставить ее «капитулировать», а потом выставить счет за убытки, которые нанесли этим странам их же санкции.

К такому выводу в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский юрист Владимир Василенко, бывший представитель страны в Международном Суде ООН во время спора с Румынией за шельф у острова Змеиный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ России прекратить правонарушение, восстановить правопорядок является основанием для применения по отношению к России международно-правовых санкций…

Западные страны стремятся к перезагрузке, как они говорят, отношений с Россией, имея в виду, что они будут иметь какую-то выгоду экономическую, а, вводя санкции, они не только не имеют выгоды, а они и страдают, экономические потери несут.

Если бы западные страны придерживались международного права и заставили Россию прекратить нарушение международного правопорядка и нести ответственность за это нарушение, то нормы правовой ответственности предусматривают, что те убытки, которые понесли государства, ставшие жертвой агрессора, должны быть компенсированы агрессором.

То есть, дело в том, что агрессия – это особый вид международного преступления, который касается всего международного сообщества – и государства суверенные все, а не только то государство, которое непосредственно пострадало, и международные организации.

И они, соответственно, к статье 51-й Устава ООН, имеют право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Что это значит. Украина имеет право отпора и применять любые санкции. То же право имеют все остальные государства.

И это право, если оно реализуется, и несут потери государства, потому что другое государство побуждало их к реализации этого права, к экономическим потерям, то они имеют право предъявить России счет», – заявил Василенко.