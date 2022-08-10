Украинский госпортал ввел опцию доносов на то, как русские обходят санкции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На портале Национального агентства по предотвращению коррупции «Война&Санкции» появилась возможность сообщить о схемах обхода санкций россиянами.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Запрет авиасообщения, импорта золота и нефти из России, сокращение потребления российского газа, сотни брендов, закрывших свой бизнес на России и тысячи персональных санкций наложены на лиц, причастных к войне против Украины. Пока мощные мировые санкции продолжают давить на экономику России, некоторые рашисты продолжают находить пути для их обхода. Так, например, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам разблокировал счета компании “ЕвроХим” после того, как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко переписал свою компанию на жену. Агрессор испытывает огромный экономический ущерб от введенных санкций, но каждый день разрабатывает схемы, как их обойти. Теперь на портале «Война&Санкции» каждый может сообщить об обходе санкций лицами, которые уже находятся под санкциями», – сообщили в НАПК.

О путях обхода санкций россиянами украинцы также могут донести и специальной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs multilateral task force – англ.), работающей в США еще с марта месяца.

Она занимается поиском и арестом активов российских элит и олигархов, а также используемых ими подставных лиц.

Также Конгресс США учредил программу вознаграждений в размере 5 миллионов долларов за помощь в выявлении яхт, недвижимости, другого имущества и счетов олигархов, помогающих российскому правительству.

Указывается, что передать информацию можно по электронному адресу или телефону.

Отметим, что вот эти программы по кибердоносительству носят во многом показушный характер и используются для «распила» выделенных на борьбу с Россией средств. Реальную борьбу с обходом санкций ведут структуры, не пиарящие свою деятельность.