Украинский грантоед неожиданно предрек судебный разгром санкций от Зеленского

07.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Инициированные офисом Владимира Зеленского скандальные санкции СНБО, введенные в обход судебных решений против украинских граждан, нарушают 7 статью европейкой конвенции и будут разгромлены ЕСПЧ в пух и прах.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил руководитель проектов работающей на западные гранты «Харьковской правозащитной группы» Борис Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Механизм санкций СНБО как механизм – это путь к узурпации власти, диктатуры или всё же это такая перспективная, быстрая борьба с коррупцией необходимая?» – спросил ведущий.

«Это абсолютно незаконные действия, которые разрушают правовые принципы государства, которые подрывают фундаментальные принципы права, и тут есть признаки узурпации власти президентом, – ответил Захаров. – Потому что он подменяет собой судебную власть и жёстко ограничивает права украинских граждан, абсолютно незаконным способом. Санкции – это международный правовой механизм, который направлен на влияние против другой страны или иностранных граждан, или своих граждан, которые пребывают за границей, и исчерпаны все механизмы, способные до них дотянуться, – тогда применяются санкции».

«У нас санкции применены к гражданам Украины, которые находятся под контролем украинской власти, до которых может дотянуться правосудие. Более того, против некоторых из списка есть уже уголовные дела, и их по закону государство может преследовать.

Что делают СНБО и президент Зеленский? Они нарушают все принципы права, это наказание без закона, это статья 7 европейкой конвенции, это нарушение права на справедливое судебное рассмотрение, нарушение презумпции невиновности, нарушение права на эффективный способ правовой защиты.

Людям не сообщили, в чём их обвиняют, а такие санкции государства приравниваются фактически к уголовному приговору, потому что люди существенно ограничены в правах. Ну и, конечно, нарушено право собственности, а также предприятий», – добавил грантоед.

При этом, отметил он, абсолютно неизвестно и нигде не прописано, как именно составляются списки, и почему попали под санкции именно эти лица и эти предприятия.

«Да, существует судебный контроль, можно обжаловать указ президента по решению высшего кассационного административного суда в составе Верховного суда, но посмотрим, насколько этот контроль эффективный, потому что президент подменил собой уже две первые судебные инстанции», – подчеркнул правозащитник.

Он предупредил, что всё это может закончиться огромными штрафами из бюджета Украины после проигрыша дел офисом президента в европейских судебных органах.

«А знаете, чем это всё закончится? Эти санкции не могут устоять, если они даже устоят в Верховном суде, то в Европейском суде по правам человека они не устоят никогда. И мы с вами будем платить из собственных кошельков намного большие деньги, чем те, которые будут сэкономлены государством за счет этих ограничений. Думаю и экономический эффект будет противоположный, он только навредит Украине, если это действительно представители большого бизнеса. Но ещё нас догонят решения Европейского суда против Украины, и мы из наших карманов будем платить за абсолютно бессмысленную детскую забаву президента – вводить санкции», – подытожил Борис Захаров.