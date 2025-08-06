Украинский ГУР ждет наплыва корейских добровольцев в российскую армию

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 09:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


В скором времени российская армия усилится большим количеством добровольцев из Северной Кореи.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В скором времени российская армия усилится большим количеством добровольцев из Северной Кореи. Об этом...

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По словам Буданова, это будут реальные добровольцы, которых хватает в КНДР, а не регулярная армия.

«Наращивания еще не было. Сейчас, к сожалению, мы ждем существенное повышение количества граждан КНДР на территории Российской Федерации. Из этого количества определенное количество будет подписывать контракты, но это будет уже выглядеть не так, что КНДР отправила военных, а что граждане добровольно пришли в ряды Вооруженных сил РФ. Это так и будет выглядеть на самом деле», – сказал глава ГУР.

Он отметил и желание Китая отправить добровольцев в зону конфликта.

«На профессиональном уровне информация о списках граждан КНР, которые принимали и принимают здесь участие, распространялась, обменивались этой информацией. Эти граждане идут дальше, продолжают. Им нужен боевой опыт, это все понятно, как и КНДР. Это же была одна из основных причин — недостаток реального опыта. Теперь они все его получают», – резюмировал Буданов.

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