Украинский игорный бизнес умыкнул 60 миллиардов налогов

Вадим Москаленко.  
14.10.2024 23:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


За 2023 год украинский игорный бизнес недоплатил в бюджет налогов на 60 миллиардов гривен, и никто не собирается этого исправлять.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявил депутат Дмитрий Микиша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За 2023 год украинский игорный бизнес недоплатил в бюджет налогов на 60 миллиардов гривен,...

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«Коллеги, давайте я вам приведу несколько цифр. За 2023 год оборот рынка игорного бизнеса был 207 миллиардов гривен. Кроме того, что игорный бизнес заплатил налог на доходы физических лиц и заплатил налог на прибыль, он ещё должен был заплатить 30 процентов от оборота.

Вот, давайте посчитаем, сколько 30 процентов от оборота из 207 миллиардов. Это где-то 70 миллиардов. А знаете, сколько за 2023 год было заплачено игорным бизнесом налогов в государственный бюджет? 11,4 миллиарда. Вопрос: где остальные 60? И это только игорный бизнес», – сказал Микиша.

Депутат пожаловался, что эти средства помогли бы закрыть образовавшиеся дыры в бюджете, но действующая власть не спешит собирать налоги с игорного бизнеса.

«Вот, откуда вы могли взять эти дополнительные средства для нашего госбюджета, чтобы закрыть ту дыру неэффективных решений Кабинета министров, которые привели нас к соответствующей дыре», – добавил он.

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