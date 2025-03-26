Украинский импорт газа из ЕС готовится пойти на рекорд – атаки истощают резервы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Bloomberg со ссылкой на украинские источники пишет, что Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива, что существенно повысило спрос на него.

«Мы считаем, что Украина нуждается до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, которые импортировались в предыдущие сезоны» , — заявил генеральный директор D.Trading Дмитрий Сахарук, представлявший трейдинговое подразделение крупнейшей частной энергетической компании Украины DTEK на полях саммита Financial Times Commodities Global Summit в Лозанне, Швейцария.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Украинская газовая инфраструктура получила серьезные повреждения, отмечает агентство. Последствия атак считаются гораздо хуже, чем сообщалось официально, что затрудняет оценку необходимых объемов поставок для следующего отопительного сезона.

Закупки газа будут происходить в условиях растущего дефицита на рынке, когда цены в Европе уже повышены перед началом сезона накопления запасов.

«Украина уже использовала так называемый буферный запас газа, хранившийся в подземных хранилищах в качестве резерва. Часть газа необходимо оставлять в хранилищах для поддержания давления и безопасной работы системы. Эти запасы нужно восстановить. Именно поэтому необходимые объемы достаточно значительны», — отметил Сахарук.

Ранее российские атаки были преимущественно направлены на коллекторные пункты, где газ очищается и перекачивается в систему транспортировки, а не на сами месторождения, где он добывается.

«Впрочем, последние воздушные удары сократили добычу газа государственной компании «Нефтегаз» почти на треть. Это заставило страну закупать более дорогое топливо у ЕС» , — заявили в прошлом месяце осведомленные источники.