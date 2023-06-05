Украинский институт будущего: Население заканчивается. Некому будет производить ВВП.

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На Украине осталось менее 30 миллионов населения, и уже в ближайшее время количество пенсионеров вдвое превысит число работающих.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге информирует киевский аналитический центр «Украинский институт будущего», подготовивший доклад «Новая экономическая политика Украины».

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«В Украине некому будет создавать ВВП. 8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИБ, составляет 29 млн человек. Работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть упряжка, которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в т.ч. пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д.», – отмечается в публикации.

При этом коэффициент фертильности (способности производить жизнеспособное потомство). уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должно быть больше 2.

«Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих. Именно поэтому вопрос демографии должен быть озвучен Президентом Украины как приоритетный на сегодняшний день и нуждающийся в неотложных мерах», – резюмирует УИБ.