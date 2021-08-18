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18.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина, Экономика
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Украинский институт будущего: За 30 лет независимости страна деградировала

Новости УкраиныЕсли при СССР Украина была одним из экономических лидеров среди советских республик, то сейчас...

Если при СССР Украина была одним из экономических лидеров среди советских республик, то сейчас находится в числе отстающих.

Об этом на презентации исследования заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в 1991 году Украина занимала пятьдесят второе место в мире по ВВП на душу населения, что было намного выше уровня стран Центральной Европы. Сегодня же Украина на 91-м. Если в 1991 году ВВП на душу населения составлял 6900 долларов, то сейчас – 13 000. Таким образом, в долларовом исчислении ВВП на душу населения в Украине вырос на 90%, но за этот же период в Польше, Венгрии, Чехии, этот показатель вырос в 4-6 раз, а в Белоруссии – на 278%.

«Поэтому когда мы говорим, что Украина развивается, мы не врем, Но если сказать, что мы отстаем от всего мира, наверняка будет более корректный и правильный показатель. Если говорить о цифрах, то по ВВП на душу населения Украина уступила не только Польше, но и Белоруссии которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития», – отметил Амелин.

Он добавил, что значительно ухудшились позиции Украины в мировой экономике.



«Если говорить о месте Украины в мировой экономике, там отстаём от всех. Если охарактеризовать 30 лет Украины одним словом, то это слово – деградация. Да, за последние десятилетия у нас было много интересных изменений. Да, сегодня мы можем рассчитываться телефоном и банковской картой. Но если говорить об экономике объективно, то мы, к сожалению, отстаем от всех», – подчеркнул эксперт.

Также указывается, что бывшая когда-то наиболее развитой республикой СССР Украина сейчас входит в число отстающих.

«Сегодня Украина по ВВП на душу населения входит в одну группу с Молдовой, Узбекистаном и Таджикистаном. Беларусь, которая в девяностые годы значительно отставала от Украины, в последние годы значительно опередила её», – говорит экономист.

Также ухудшились позиции Украины во многих мировых рейтингах. По индексу развития человеческого потенциала в 1992 году Украина занимала 54-е место, а 2020 году – 74 место. За это же время Польша поднялась с 51-го до 35-го место, а Чехия – с 38-го до 27-го места.

«Индекс развития человеческого капитала учитывает уровень жизни, грамотности, образованности и долголетие как основные характеристики. Человеческого потенциала к сожалению, в государственной политики Украины подобные понятия как таковые отсутствуют», – отметил эксперт.



Похожая динамика наблюдается по индексу экономической свободы. По мнению докладчика, причина этого, кроме прочего – отсутствие работающей стратегии развития.

«Вследствие отсутствия четкой стратегии Украина отстаёт от бывших стран Советского Союза. Если говорить о той стратегии которая была утверждена Кабмином Шмыгаля в марте этого года, то по состоянию на сегодня я не знаю ни одного документа по её реализации. Кроме того, в других странах такой стратегический документ обычно принимает парламент, а кабинет министров его исполняет. У нас же Кабмин сам придумал, сам утвердил, а парламент пока никак не отреагировал на этот документ», – сказал Амелин.

Также он добавил, что низкая заработная плата на Украине приводит к трудовой миграции. Так, по состоянию на 2020 год в Белоруссии средняя зарплата – 561 долларов, в России – 744 доллара, в Латвии – 1102 доллара, в Эстонии – 1700 долларов, в Польше – 1465 долларов. В Украине – 525 долларов.

«Когда мы говорим, что украинцы уезжают на заработки, этому есть простое объяснение: рыба ищет где глубже, а человек где лучше. По зарплатам Украина сильно отстаёт. Это ответ на вопрос почему люди уезжают – другие страны предлагают зарплату в 3 раза выше», – резюмировал эксперт.

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