Украинский институт будущего: За 30 лет независимости страна деградировала

18.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если при СССР Украина была одним из экономических лидеров среди советских республик, то сейчас находится в числе отстающих.

Об этом на презентации исследования заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в 1991 году Украина занимала пятьдесят второе место в мире по ВВП на душу населения, что было намного выше уровня стран Центральной Европы. Сегодня же Украина на 91-м. Если в 1991 году ВВП на душу населения составлял 6900 долларов, то сейчас – 13 000. Таким образом, в долларовом исчислении ВВП на душу населения в Украине вырос на 90%, но за этот же период в Польше, Венгрии, Чехии, этот показатель вырос в 4-6 раз, а в Белоруссии – на 278%.

«Поэтому когда мы говорим, что Украина развивается, мы не врем, Но если сказать, что мы отстаем от всего мира, наверняка будет более корректный и правильный показатель. Если говорить о цифрах, то по ВВП на душу населения Украина уступила не только Польше, но и Белоруссии которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития», – отметил Амелин.

Он добавил, что значительно ухудшились позиции Украины в мировой экономике.

«Если говорить о месте Украины в мировой экономике, там отстаём от всех. Если охарактеризовать 30 лет Украины одним словом, то это слово – деградация. Да, за последние десятилетия у нас было много интересных изменений. Да, сегодня мы можем рассчитываться телефоном и банковской картой. Но если говорить об экономике объективно, то мы, к сожалению, отстаем от всех», – подчеркнул эксперт.

Также указывается, что бывшая когда-то наиболее развитой республикой СССР Украина сейчас входит в число отстающих.

«Сегодня Украина по ВВП на душу населения входит в одну группу с Молдовой, Узбекистаном и Таджикистаном. Беларусь, которая в девяностые годы значительно отставала от Украины, в последние годы значительно опередила её», – говорит экономист.

Также ухудшились позиции Украины во многих мировых рейтингах. По индексу развития человеческого потенциала в 1992 году Украина занимала 54-е место, а 2020 году – 74 место. За это же время Польша поднялась с 51-го до 35-го место, а Чехия – с 38-го до 27-го места.

«Индекс развития человеческого капитала учитывает уровень жизни, грамотности, образованности и долголетие как основные характеристики. Человеческого потенциала к сожалению, в государственной политики Украины подобные понятия как таковые отсутствуют», – отметил эксперт.

Похожая динамика наблюдается по индексу экономической свободы. По мнению докладчика, причина этого, кроме прочего – отсутствие работающей стратегии развития.

«Вследствие отсутствия четкой стратегии Украина отстаёт от бывших стран Советского Союза. Если говорить о той стратегии которая была утверждена Кабмином Шмыгаля в марте этого года, то по состоянию на сегодня я не знаю ни одного документа по её реализации. Кроме того, в других странах такой стратегический документ обычно принимает парламент, а кабинет министров его исполняет. У нас же Кабмин сам придумал, сам утвердил, а парламент пока никак не отреагировал на этот документ», – сказал Амелин.

Также он добавил, что низкая заработная плата на Украине приводит к трудовой миграции. Так, по состоянию на 2020 год в Белоруссии средняя зарплата – 561 долларов, в России – 744 доллара, в Латвии – 1102 доллара, в Эстонии – 1700 долларов, в Польше – 1465 долларов. В Украине – 525 долларов.

«Когда мы говорим, что украинцы уезжают на заработки, этому есть простое объяснение: рыба ищет где глубже, а человек где лучше. По зарплатам Украина сильно отстаёт. Это ответ на вопрос почему люди уезжают – другие страны предлагают зарплату в 3 раза выше», – резюмировал эксперт.